Ankaragücü, transfer döneminin son gününde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Çaykur Rizespor 'dan Gökhan Akkan'ı, Galatasaray 'dan ise Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'yı kiralayn Başkent ekibi, Kevin Malcuit hamlesiyle transfere nokta koydu.

Sarı Lacivertliler, son olarak Napoli forması giyen Malcuit'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve 31 yaşındaki Fransız sağ bekle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Fransız oyuncu Kévin Malcuit ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını tamamladı.'' ifadeleri kullanıldı.