Ankaragücü kazandı, Denizlispor son sıraya indi

Süper Lig'de son sıra değişti. Ankaragücü 12.haftada evinde Konyaspor'u 4-3 yendikten sonra erteleme maçında da Hatayspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Üst üste iki galibiyet alan Ankaragücü puanını 8 yaparken son sıradan kurtuldu. Denizlispor ise 6 puanla son sırada kaldı

Denizlispor aynı zamanda bir galibiyetle ligin en az galip gelen takımı konumunda kaldı. Denizlispor o tek galibiyetini de Gençlerbirliği karşısında almıştı.