Ankaragücü - Kayserispor maç sonucu : 0 - 1

Sezonun 4.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü eski Ankaragücü oyuncusu İlhan Parlak kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor bu sezon 2.galibiyetini yine 1-0'lık skorla aldı. Kayseri ekibi sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı evinde 1-0 mağlup etmişti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik, (Dk. 46 Voca), Paintsil (Dk. 87 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 78 Emre Güral), Adzic,(Dk. 65 Saba Lobjanidze), Borven

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Muğdat Çelik), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak,(Dk. 75 Ackah), Kanga

SARI KARTLAR: Alper Potuk (MKE Ankaragücü) - Yasir Subaşı, Muğdat Çelik, (Hes Kablo Kayserispor)

GOL: Dk. 42 İlhan Parlak (HES Kablo Kayserispor)





Maçtan dakikalar

7.dakikada Ankaragücü takımından Assane Diousse, ceza sahasının dışından kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti

11.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luka Adzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama şutu top dışarı çıkıyor

18.dakikada Börven'in şutunu kaleci çıkardı

25.dakikada ceza sahası dışından Hasan Hüseyin vurdu şutu üstten auta gitti

39.dakikada Ankaragücü takımında korneri Tiago Pinto kullandı ortasından sonuç gelmedi

GOL! 42.dakikada Kayserispor, İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan İlhan Parlak, plase bir vuruşla golü attı

İlk yarıyı Kayserispor 1-0 üstün kapattı

İkinci yarı başladı, devre arasında Ankaragücü takımında Lukasik çıktı yerine Voca girdi

48.dakikada Alper Potuk sarı kart gördü

55.dakikada Kayserispor takımında Yasir Subaşı, sarı kart gördü

Gole çok yaklaştı! 72.dakikada yeni transfer Börven uygun durumda vuruşunu yaptı ama top auta gitti

81.dakikada Ackah ceza sahası dışından vurdu kaleci Friedrich topu çıkardı

Maçı Kayserispor 1-0 galip bitirdi









Ankaragücü - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Torgeir Borven

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga