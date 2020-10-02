Ankaragücü - Kayserispor maç sonucu : 0 - 1
Sezonun 4.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü eski Ankaragücü oyuncusu İlhan Parlak kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor bu sezon 2.galibiyetini yine 1-0'lık skorla aldı
Sezonun 4.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü eski Ankaragücü oyuncusu İlhan Parlak kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor bu sezon 2.galibiyetini yine 1-0'lık skorla aldı. Kayseri ekibi sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı evinde 1-0 mağlup etmişti
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen
MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Diusse, Lukasik, (Dk. 46 Voca), Paintsil (Dk. 87 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 78 Emre Güral), Adzic,(Dk. 65 Saba Lobjanidze), Borven
HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Muğdat Çelik), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak,(Dk. 75 Ackah), Kanga
SARI KARTLAR: Alper Potuk (MKE Ankaragücü) - Yasir Subaşı, Muğdat Çelik, (Hes Kablo Kayserispor)
GOL: Dk. 42 İlhan Parlak (HES Kablo Kayserispor)
Maçtan dakikalar
7.dakikada Ankaragücü takımından Assane Diousse, ceza sahasının dışından kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti
11.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luka Adzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama şutu top dışarı çıkıyor
18.dakikada Börven'in şutunu kaleci çıkardı
25.dakikada ceza sahası dışından Hasan Hüseyin vurdu şutu üstten auta gitti
39.dakikada Ankaragücü takımında korneri Tiago Pinto kullandı ortasından sonuç gelmedi
GOL! 42.dakikada Kayserispor, İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan İlhan Parlak, plase bir vuruşla golü attı
İlk yarıyı Kayserispor 1-0 üstün kapattı
İkinci yarı başladı, devre arasında Ankaragücü takımında Lukasik çıktı yerine Voca girdi
48.dakikada Alper Potuk sarı kart gördü
55.dakikada Kayserispor takımında Yasir Subaşı, sarı kart gördü
Gole çok yaklaştı! 72.dakikada yeni transfer Börven uygun durumda vuruşunu yaptı ama top auta gitti
81.dakikada Ackah ceza sahası dışından vurdu kaleci Friedrich topu çıkardı
Maçı Kayserispor 1-0 galip bitirdi
Ankaragücü - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu...
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Torgeir Borven
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga