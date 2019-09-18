Ankaragücü karşısında bambaşka bir Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisi yeni hamlelerin de peş peşe geleceğinin işareti oldu. Özellikle kalede büyük hatalar yapan Altay’ın yanı sıra; Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Dirar’a uyarı verilmesi gündemde. Sakatlıktan dönmesi beklenen Isla’ya ek olarak yeni transfer Adil Rami’nin de ilk 11’e yakın olduğu ifade edildi.

Ancak takımdaki en büyük onarımı kaptan Emre Belözoğlu yapacak. İlk üç maçta arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneten Emre’nin Milli Takım’dan sakat dönmesi, teknik heyetin tüm planlarını alt-üst ederken, yeni transfer Gustavo da ilk maçında uyum sorunu yaşadı. Kısaca teknik direktör Ersun Yanal’ın Ankaragücü önüne süreceği kadrodaki radikal değişiklikler, hafta içinde yapılan antrenmanlar sonrası gün yüzüne çıkacak.

Moses’ın gözü derbide

Sarı-Lacivertliler’in yıldızı Moses, sakatlıktan döndü ancak özel çalışmalarla takıma katılacağı günü bekliyor. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray derbisi ile birlikte sorunsuz olarak sahalara dönmesi planlanırken, Sarı-Lacivertli ekibin kanatlarına yeniden canlılık gelecek.

Deniz Türüç ve Rodrigues’in yorgunluk nedeniyle form düşüklüğü yaşadığı haftalarda Moses’ın takıma ilaç olması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, sürekli olarak sağlık ekibi ile görüştüğü, yıldız oyuncuyu Galatasaray derbisinin ilk 11’inde oynatmanın planlarını yaptığı öğrenildi.

Yusuf Dursun