Ankaragücü karıştı | Murat Ağcabağ: Bırakın gidin!

Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner’i istifaya davet eden ve yönetime aday olan Murat Ağcabağ, yaptığı açıklamada "Şartlı istifa diye bir şey yok" dedi.

24 Ocak 2019, Perşembe 06:07
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Ankaragücü karıştı | Murat Ağcabağ: Bırakın gidin!

Hemen hemen her gün bir ayrılık haberiyle sarsılan Ankaragücü’nde muhalefet iyice kızıştı.

Başkan Mehmet Yiğiner’i istifaya davet eden ve yönetime aday olan Murat Ağcabağ, Lig Radyo’da yaptığı açıklamada, “Süre daralıyor. Başkanın hemen istifa etmesi gerekiyor. Biz transfer tahtasını açmak ve mecut kadronun paralarını ödemek için her şeyimizle hazırız. Şartlı istifa diye bir şey yok. Tüm vaadettiklerimizi yerine getirmeyi taahhüt ettik ve arkasındayız” diye konuştu.

Ağcabağ, aynı zamanda futbolcularla da bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinledi. Futbolcuların da yönetimin istifa etmesini beklediği ifade edildi. 

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