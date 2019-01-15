Ankaragücü karıştı! Futbolcular elden kaçıyor

Sezonun ilk yarısında İsmail Kartal yönetiminde 6 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de 20 puan toplayan Başkent ekibinde ekonomik sorunlar bir ayrılık daha getirdi. İlk yarının son maçı olan Göztepe karşısına Bayram Bektaş’la çıkan Ankaragücü’nde genç hoca transfer tahtası açılmayınca görevini resmen bıraktı. Takımın başına ise birkaç gün önce sportif direktör olarak açıklanan Mustafa Kaplan getirildi.

El Kabir de gidiyor

Transfer yasağını kaldırmak için 10 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapması gereken Ankaragücü’nde yönetim bir türlü kaynak bulamıyor. Üstelik tek sıkıntı transferin kapalı olması da değil. Başkent ekibi, eldeki yıldızlarını da tutamıyor. Kehinde, Putsila, Erdem Şen, Mokhtar gibi oyuncular paraları ödenmediği için ayrılmıştı. Başta El Kabir olmak üzere yeni sözleşme fesihlerinin de yolda olduğu öğrenildi.