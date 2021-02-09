Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman da Ankaragücü atkısıyla olan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Mustafa DALCI ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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