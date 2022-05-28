Ankaragücü, Giorgi Beridze transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig 'e yükselen Ankaragücü, transferde atağa kalktı. Başkent ekibi, Anastasios Chatzigiovanis'in ardından 2. hamlesini yaptı ve Ujpest ile sözleşmesi sona eren Giorgi Beridze'yi kadrosuna kattığını açıkladı, Gürcü sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, Ujpest FC kulübü ve Gürcistan Milli takımında da forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu Giorgi Beridze ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkan Vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.'' ifadeleri kullanıldı.