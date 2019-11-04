Ankaragücü - Gaziantep FK maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk etti. Temponun eksilmediği maçta kazanan konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Gol perdesini açan isim 30. dakikada Patrick Twumasi oldu. 30. dakikada penaltı vuruşunda ağları sarsan golcü oyuncu, takımının ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı. İkinci yarı taraftar desteğini arkasına alan Ankaragücü, 67'de İlhan Parlak'la eşitliği yakaladı.

Mücadele 1-1 berabere devam ediyorken iki takım da karşılıklı ataklarla golü aradı. 90+3'de sahneye çıkan Papy Djilobodji, skoru belirledi ve Gaziantep deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.

Kritik 3 puanın ardından puanını 15'e yükselten Sumudica'nın öğrencileri 9. sıraya yerleşti.

Alınan mağlubiyetle ateş hattından çıkamayan Ankaragücü, 9 puanda kaldı.