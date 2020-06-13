Ankaragücü, Gaziantep FK deplasmanında

Ligdeki son maçını 13 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıkacak.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü’nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Gaziantep’te Kalyon Stadı’nda yarın saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.