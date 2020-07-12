Ankaragücü - Galatasaray maç sonucu : 1 - 0

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da sahadan galibiyet alamadan ayrıldı. Ev sahibi takım, kümede kalma yolunda önemli galibiyeti Scarione'nin penaltıdan attığı golle almayı başardı. Galatasaray bu sonuçla üst üste 8. lig maçında da galibiyet alamadan ayrılmış oldu. Ankaragücü ise puanını 29 yaptı ve ümitlerini sürdürdü. Galatasaray ise lig ilk dört sıra içinde bitirme konusunda rakiplerine avantaj vermiş oldu

Fatih Terim ilk 11'de sürpriz yaparak 2003 doğumlu Emin Bayram'a ilk 11'de yer verdi. Emin Bayram maça kaptan olarak başladı. Ankaragücü takımında ise Gerson Rodrigues maçtan önce Kulusic ile kavga edince kadro dışı bırakıldı













Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı top kaleci Friedrich'te kaldı

5.dakikada Sağ kanattan Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı ortasını savunmada Faty son anda çıkardı

10.dakikada Ankaragücü sol kanattan korner kazandı. Scarione kullandı, ön direkte Faty kafayı vurdu ama kaleye paralel giden top auta gitti

15.dakikada Ömer Bayram ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü

SARI KART 17.dakikada Belhanda, orta alanda rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonucu hakemden sarı kart gördü

19.dakikada Ankaragücü fırsat yakaladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa uygun durumda Lobzhanidze vurdu top yandan auta gitti

PAZDAN MÜTHİŞ BİR FIRSAT KAÇIRDI! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte kale sahasında bomboş durumda Pazadan vurdu ama top üstten dışarı çıktı

27.dakikada Galatasaray sol kanattan korner kazandı. Seri ortaladı savunma topu son anda çıkardı

31.dakikada ceza sahası dışında Scarione sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti

SARI KART 33.dakikada Marcao, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

35.dakikada Taylan ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

ANKARAGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak uygun durumda şutunu vurdu kaleci Okan topu güçlükle uzaklaştırdı

42.dakikada Emin Bayram çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaştı, pasında Linnes ortaladı savunma topu çıkardı

45.dakika Seri ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı

ORGILL ETKİLİ GELDİ! 47.dakikada Orgill, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına yaklaştı Marcao'yu geçip yerden vurdu şutu yandan auta gitti

51.dakikada Belhanda uygun durumda vurdu şutu auta gitti

Ankaragücü penaltı kazandı

GOL! 62.dakikada Ankaragücü, Scarione'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti

Böylece son 8 haftada 5.kez Galatasaray'ın aleyhine penaltı kararı çıktı





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66.dakikada Belhanda uygun durumda topu aldı şutunu çekti son anda Pazdan araya girdi ve tehlikeyi önledi

SARI KART 68.dakikada Orgill, kaleci Okan'a yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 74.dakikada Ankaragücü takımında Lobzhanidze çıktı yerine İlhan Parlak girdi

75.dakikada Ankaragücü takımında Faty kaleyi denedi şutu kalecide kaldı

77.dakikada sağ kanattan Emre Akbaba, ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı savunma son anda topu kornere attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Ömer Bayram çıktı yerine Sekidika girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Taylan çıktı yerine Mariano girdi

85.dakikada Galatasaray yine korner kazandı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma son anda topu uzaklaştırdı

87.dakikada ceza sahası dışında Selçuk İnan vurdu şutu savunmadan geri geldi

90.dakikada yine ceza sahası dışında topa Selçuk İnan vurdu ama top auta gitti

Mücadeleyi Ankaragücü 1-0 galip bitirmeyi başardı



