Ankaragücü - Galatasaray maç sonucu : 1 - 0
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da sahadan galibiyet alamadan ayrıldı. Ev sahibi takım, kümede kalma yolunda önemli galibiyeti Scarione'nin penaltıdan attığı golle almayı başardı. Galatasaray bu sonuçla üst üste 8. lig maçında da galibiyet alamadan ayrılmış oldu. Ankaragücü ise puanını 29 yaptı ve ümitlerini sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da sahadan galibiyet alamadan ayrıldı. Ev sahibi takım, kümede kalma yolunda önemli galibiyeti Scarione'nin penaltıdan attığı golle almayı başardı. Galatasaray bu sonuçla üst üste 8. lig maçında da galibiyet alamadan ayrılmış oldu. Ankaragücü ise puanını 29 yaptı ve ümitlerini sürdürdü. Galatasaray ise lig ilk dört sıra içinde bitirme konusunda rakiplerine avantaj vermiş oldu
Fatih Terim ilk 11'de sürpriz yaparak 2003 doğumlu Emin Bayram'a ilk 11'de yer verdi. Emin Bayram maça kaptan olarak başladı. Ankaragücü takımında ise Gerson Rodrigues maçtan önce Kulusic ile kavga edince kadro dışı bırakıldı
Maçtan dakikalar
2.dakikada sol kanattan Ömer Bayram ortaladı top kaleci Friedrich'te kaldı
5.dakikada Sağ kanattan Ömer Bayram köşe vuruşunu kullandı ortasını savunmada Faty son anda çıkardı
10.dakikada Ankaragücü sol kanattan korner kazandı. Scarione kullandı, ön direkte Faty kafayı vurdu ama kaleye paralel giden top auta gitti
15.dakikada Ömer Bayram ceza sahasına girmeden vurdu şutu savunmadan döndü
SARI KART 17.dakikada Belhanda, orta alanda rakibinin yüzüne yaptığı müdahele sonucu hakemden sarı kart gördü
19.dakikada Ankaragücü fırsat yakaladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa uygun durumda Lobzhanidze vurdu top yandan auta gitti
PAZDAN MÜTHİŞ BİR FIRSAT KAÇIRDI! 23.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte kale sahasında bomboş durumda Pazadan vurdu ama top üstten dışarı çıktı
27.dakikada Galatasaray sol kanattan korner kazandı. Seri ortaladı savunma topu son anda çıkardı
31.dakikada ceza sahası dışında Scarione sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti
SARI KART 33.dakikada Marcao, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
35.dakikada Taylan ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti
ANKARAGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak uygun durumda şutunu vurdu kaleci Okan topu güçlükle uzaklaştırdı
42.dakikada Emin Bayram çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaştı, pasında Linnes ortaladı savunma topu çıkardı
45.dakika Seri ceza sahası dışından vurdu şutu kalecide kaldı
İlk yarı golsüz sona erdi
İkinci yarı başladı
ORGILL ETKİLİ GELDİ! 47.dakikada Orgill, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına yaklaştı Marcao'yu geçip yerden vurdu şutu yandan auta gitti
51.dakikada Belhanda uygun durumda vurdu şutu auta gitti
Ankaragücü penaltı kazandı
GOL! 62.dakikada Ankaragücü, Scarione'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti
Böylece son 8 haftada 5.kez Galatasaray'ın aleyhine penaltı kararı çıktı
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66.dakikada Belhanda uygun durumda topu aldı şutunu çekti son anda Pazdan araya girdi ve tehlikeyi önledi
SARI KART 68.dakikada Orgill, kaleci Okan'a yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 74.dakikada Ankaragücü takımında Lobzhanidze çıktı yerine İlhan Parlak girdi
75.dakikada Ankaragücü takımında Faty kaleyi denedi şutu kalecide kaldı
77.dakikada sağ kanattan Emre Akbaba, ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı savunma son anda topu kornere attı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Ömer Bayram çıktı yerine Sekidika girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Galatasaray takımında Taylan çıktı yerine Mariano girdi
85.dakikada Galatasaray yine korner kazandı. Ceza sahasında oluşan karambolde savunma son anda topu uzaklaştırdı
87.dakikada ceza sahası dışında Selçuk İnan vurdu şutu savunmadan geri geldi
90.dakikada yine ceza sahası dışında topa Selçuk İnan vurdu ama top auta gitti
Mücadeleyi Ankaragücü 1-0 galip bitirmeyi başardı