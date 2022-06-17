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Ankaragücü, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü transferlerine devam ediyor. Başkent ekibi Adanaspor forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattığını ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

17 Haziran 2022, Cuma 19:52 Son Güncelleme:
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Ankaragücü, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü transferlerine devam ediyor. Başkent ekibi Adanaspor forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fıratcan Üzüm, geçen sezon Adanaspor formasıyla 30 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Adanaspor kulübünde forma giyen başarılı oyuncu Fıratcan Üzüm ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."

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