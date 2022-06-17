Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü transferlerine devam ediyor. Başkent ekibi Adanaspor forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fıratcan Üzüm, geçen sezon Adanaspor formasıyla 30 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Adanaspor kulübünde forma giyen başarılı oyuncu Fıratcan Üzüm ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."