Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından ortalık karıştı

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues’in golleriyle 2-1 mağlup ederken ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Tek golünü Serdar Aziz ile bulan Fenerbahçe ise ligde son 3 haftada sadece 1 puan alabilmiş oldu.

90 dakikanın sona ermesiyle Ankaragücü futbolcuları büyük bir sevinç yaşarken, sinirler gerildi. Ankaragücü'nün 2. golünü kaydeden Gerson, Fenerbahçe yedek kulübesine doğru giderken ilk olarak Harun Tekin'le kısa süreli atıştı. Başarılı futbolcu, ardından Deniz Türüç'le tartışırken, araya giren iki takım futbolcuları olayların büyümesini önledi.