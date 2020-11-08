Ankaragücü - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ankaragücü, 2 kez geri düştüğü maçta Fatih Karagümrük ile 90. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 2-2 berabere kaldı. Karagümrük'ün golleri 15. dakikada Artur Sobiech ve 35. dakikada Enzo Roco'dan gelirken Ankaragücü'nün gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Börven ve 90. dakikada Emre Güral attı.

6. maçı sonunda da galibiyet hasretini sonlandıramayan Ankaragücü, 6. maçında puanını 2 yaparken deplasmanda ilk galibiyetini son anda kaçıran Fatih Karagümrük ise 8. maçındaki 12. puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Karagümrük, önemli bir şans yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada Ankaragücü savunmasına çarpan top altı pas üzerindeki Roco'nun önünde kaldı. Roco'nun dokunduğu top ise yandan dışarı gitti.

6. dakikada Ankaragücü'nde Bolingi'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Börven, ceza sahası içine doğru topu çevirirken arka direkte Luka Adzic'in vuruşunu son anda yatarak Lichaj engelledi.

GOL | 15. dakikada Lucas Biglia'nın orta sahada kazandığı top ile Ankaragücü'nü eksik yakalayan Karagümrük'te Badou Ndiaye'nin vuruşu Sobiech'e pas olurken Sobiech de dokunuşuyla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

PENALTI | 25. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde Sarlija, Zukanovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 25. dakikada Karagümrük'te penaltıya neden olan Zukanovic, hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 27. dakikada penaltıyı kullanan Börven'in vuruşu, Viviano'nun müdahalesine ağlara gitti: 1-1.

SARI KART | 27. dakikada Karagümrük'te penaltı pozisyonuna yönelik itirazları nedeniyle Alassane Ndao, sarı kart gördü.

SARI KART | 29. dakikada Ankaragücü'nde hava topu mücadelesinde Enzo Roco'ya faul yapan Bolingi sarı kart gördü.

GOL | 35. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Enzo Roco, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Enzo Roco, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı.

37. dakikada Ankaragücü'nde Luka Adzic, sol çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti fakat top üstten dışarı gitti.

39. dakikada Ankaragücü'nde Börven çıkarken topu kaybetti. Topu kazanan Karagümrük'te Aatif'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Erik Sabo'nun etkili şutu az farkla auta gitti.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Aatif Chahechouhe, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı fakat top yandan dışarı gitti.

Ankaragücü gole yaklaştı!

41. dakikada Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Börven, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken top yandan auta gitti.

Karagümrük'te büyük fırsat!

43. dakikada Ankaragücü savunmasının da hatası sonrası topla buluşan Sobiech, bomboş pozisyondaki Badou Ndiaye'ye topu bıraktı. Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda biraz oyalanınca Ankaragücü savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesinde Ankaragücü'nde Börven'in yerine Şahverdi Çetin oyunda.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 47. dakikada Ankaragücü'nde Sarlija, hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

SARI KART | 52. dakika Ankaragücü'nde Luka Adzic, Ndao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 54. dakikada Karagümrük'ün sağ kanattan kullandığı kornerde rakibine faul yapan Enzo Roco, sarı kart gördü.

56. dakikada Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, uzaktan şansını denerken top kaleci Viviano'da kaldı.

SARI KART | 59. dakikada Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, Badou Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 63. dakikada Ankaragücü'nde Assane Diousse'nin yerine Emre Güral oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Ankaragücü'nde Atakan Çankaya'nın yerine Daniel Lukasik oyuna dahil oldu.

75. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde Viviano'nun boşa çıkması sonrası Erdi kafa vuruşunu yaptı fakat top yandan auta gitti.

Viviano'dan kritik kurtarış!

78. dakikada Ankaragücü'nde Emre Güral'ın vuruşu Bolingi'ye çarptı. Penaltı noktasının üzerinde yeniden topla vuruşan Emre Güral'ın köşeye yaptığı vuruşu ise Viviano, kritik bir kurtarışla kornere yolladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao ve Lucas Biglia oyundan çıkarlarken Jimmy Durmaz ve Koray Altınay oyuna girdi.

SARI KART | 80. dakikada Aatif'a yaptığı faul sonrası Ankaragücü'nde Pazdan sarı kart gördü.

Zukanovic, direğe takıldı

81. dakikada Karagümrük'te Zukanovic'in kullandığı serbest vuruş direğe çarparak auta gitti.

GOL | 90. dakikada uzun pasta savunmanın arkasında topla buluşan Emre Güral'ın vuruşu direkten döndü. Sonrasında Viviano'ya çarpan topu önünde bulan Emre Güral, skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

STAT: Eryaman

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Erdi Dikmen, A.Rıdvan Çankaya (Dk.72 Lukasik), Luka Adzic (Dk.90 Orkan Çınar), Saba, Assane (Dk. 63 Emre Güral), Borven (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Sarlija, Atila Turan (Dk.90 Mücahit Can), Boligni

FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano, Roco, Lucas (Dk.77 Koray Altınay), Artur (Dk.90+1 Mevlüt), Eric, Ndao (Dk.77 Jimmy Durmaz), Ndiaye (Dk.90+1 Zeki), Balkovec, Erik Sabo, Ervin Zukanovic, Aatif (Dk.88 Ramazan Civelek)

SARI KARTLAR: Ervin, Ndao, Roco) (Fatih Karagümrük)­­ - Sarlija, Luka, Atakan, Pazdan, (Ankaragücü)

GOLLER: Dk. 15 Artur, Dk. 35 Roco (Fatih Karagümrük) - Dk. 27 (P) Borven, Dk.90 Emre Güral (Ankaragücü)