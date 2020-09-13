Ankaragücü - Erzurumspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. 61. dakikada Bolingi'nin golüyle Ankaragücü, 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da 55. dakikada Rashad Muhammed'in sakatlığı sonrası oyuna gitmiş olan Oltan Karakullukçu 75 ve 79. dakikada attığı gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Ankaragücü, sağ kanattan bir serbest vuruş şansı yakaladı. Atila Turan'ın çaprazdan yaptığı sert vuruşu Farnolle, ön direkte yumruklayarak uzaklaştırdı.

19. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Lukasik'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Petrus Mayega'ya da çarpan topu, kaleci Farnolle çok şık bir şekilde çıkarmayı başardı.

24. dakikada Erzurumspor'da Rashad Muhammed, Ankaragücü ceza sahası önünde rakibinden sıyrıldı. İbrahim Akdağ'ın önünde kalan topa yaptığı sert vuruş, yandan dışarı gitti.

26. dakikada Erzurumspor'da Rashad Muhammed, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken kaleci Korcan, topu çıkarmayı başardı.

43. dakikada Erzurumspor, oldukça etkili geldi. Ceza sahası içi sol çizgide topla buluşan Rashad Muhammed, ortasını yaparken Arvydas Novikovas'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Erzurumspor direğe takıldı!

44. dakikada Erzurumspor, yine etkili geldi. Yine Rashad Muhammed'in pasında topla buluşan Arvydas Novikovas'ın ceza sahası önünden sol ayakla yaptığı vuruş, direkten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Erzurum gole çok yaklaştı!

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ankaragücü savunmasındaki hatadan faydalanmak isteyen Novikovas, kaleci Korcan'dan topu kurtarmak isterken top, Rashad Muhammed'de kaldı. Korcan'dan kurtularak önünü açan Rashad Muhammed'in etkili vuruşunu Kulusic, çizgi üzerinden çıkardı.

51. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan kullandığı korner sonrasında ceza sahası içinde Osman'ın yaptığı kafa vuruşu, kaleci Korcan'da kaldı.

Rashad Muhammed şoku

Erzurumspor'un maçtaki en etkili isimlerinden Rashad Muhammed, 54. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelebildi. Sakatlığı nedeniyle çıkan Muhammed'in yerine Oltan oyuna dahil oldu.

60. dakikada Ankaragücü, sol kanattan etkili geldi. Atila'nın pasında çizgiye inen Adzic'in ortasını Farnolle ön direkte çıkarmayı başardı.

GOL | 61. dakikada Ankaragücü'nde Kitsiou, sağ kanattan ortasını yaparken ön direkte Petrus Mayega'nın uzaklaştıramadığı topa arka direkte dokunan Jonathan Bolingi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Erzurum'un golü VAR'dan döndü

68. dakikada Erzurumspor'da Arvydas Novikovas, İlhan Parlak ile girdiği ikili mücadelede topu kazandı. Ceza sahasına yaptığı ortada Sissoko topu yumuşatırken Emrah Başsan, şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. VAR incelemesi sonrası hakem Burak Şeker, ilk anda Novikovas'ın topu alırken İlhan Parlak'a faul yaptığı kararına vararak golü iptal etti.

GOL | 75. dakikada Pinto'dan çok şık şekilde sıyrılan Sissoko, topu Emrah Başsan ile buluşturdu. Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oltan'ın kafa vuruşu skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

GOL | 79. dakikada Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko, solda iki Ankaragücü oyuncusundan topu kurtardı. İçeri yaptığı ortada Oltan, yine kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve sonradan oyuna girerek takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Erzurumspor, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

İki takımın maça başladıkları 11'ler

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Cebrail Karayel, Atila Turan, Michal Pazdan, Daniel Lukasik, Sytlianos Kitsiou, Luka Adzic, İlhan Parlak, Jonathan Bolingi

Ankaragücü'nün yedekleri: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Erdi Dikmen, Murat Sipahioğlu, Berke Gürbüz, Ender Aygören, Saba Lobjanidze, Orkan Çınar, Joseph Pantsil, Mücahit Can Akçay

Erzurumspor: Fabien Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Petrus Boumal, İbrahim Akdağ, Ibrahim Sissoko, Jugurtha Hamroun, Arvydas Novikovas, Rashad Muhammed

Erzurumspor'un yedekleri: Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Adolphe Teikeu, Gökhan Kardeş, Mahamadou Ba, Oltan Karakullukçu, Emrah Başsan, Mehmet Murat Uçar, Mücahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar

Erzurumspor'da 4 futbolcu kadroda yok!

Yeni transferlerin büyük çoğunluğunun şans bulduğu Erzurumspor'da Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı.