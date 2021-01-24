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Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

24 Ocak 2021, Pazar 12:07 Son Güncelleme:
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Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak

Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19. sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Atakan Çankaya, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.

AA

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