Ankaragücü - Denizlispor maç sonucu: 2 - 2

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Ankaragücü ile Denizlispor Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Denizlispor uzun süre 10 kişi önde götürdüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Denizlispor'un gollerini 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45. dakikada Hugo Rodalleaga atarken Ankaragücü'nün golleri 66 ve 84. dakikalarda Oscar Scarione kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 12'puana, Denizlispor ise 22 puana yükseldi.
Ankaragücü ikinci yarının ilk maçında Konyaspor'u konuk edecekken, Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Cebrail Karayel’in yaptığı ortada ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Faty’nin kafa vuruşu yandan auta gitti.
22. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
35. dakikada Kitsiou’nun yerden ön direğe yaptığı ortada Orgill yakın mesafeden topu auta attı.
39. dakikada Canteros’un ortasına ceza sahası içerisinde Faty’nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
45+1. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-2