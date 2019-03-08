MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü bu çıkışını Bursaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. 9 maçlık kazanamama serisini Sivasspor karşısında sonlandıran Samet Aybabalı Bursaspor'da seri yakalamak peşinde.

Ankaragücü - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Ankaragücü - Bursaspor ilk 11'ler

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje, Hector, Sacko, Boyd, Orgill

Bursaspor: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Lima, Badji, Saviet, Aytaç, Yusuf, Sakho

Taraftarlar unutulmadı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır’ı Bursaspor maçında anacak.

Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı’na gelecek taraftarlara dağıtacak.