Ankaragücü - Beşiktaş canlı izle (BJK - Ankaragücü canlı yayın)

Süper Lig'de Beşiktaş ile Ankaragücü Ankara'da üç puan mücadelesi veriyor.

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Lige kötü bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup edip gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arıyor.

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Maç başladı.

3. dakikada Ankaragücü, sol kanattan korneri kullanırken Kulusic ve Orgill'in aynı anda yükseldiği top yandan dışarı gitti.

11. dakikada Ankaragücü sol kanattan çok etkili geldi. Tiago Pinto'nun yaptığı ortada kaleci Karius da açılmışken Orgill son anda topa dokunamadı.

15. dakikada Beşiktaş sağ kanattan Abdoulay Diaby ile etkili geldi. Çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topu Korcan ayaklarıyla kornere yolladı.

18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan çapraza savunma arkasına uzun bir top attı. Burak Yılmaz topla buluşurken dönüp sol ayakla yaptığı vuruş kalecide kaldı.

SARI KART | 23. dakikada Beşiktaş'ta Douglas, Ankaragücü'nün sol beki Tiago Pinto'dan sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Pinto, bu müdahalesi ile maçın ilk sarı kartını gördü.

24. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pazdan, topu kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde top, Güven Yalçın'ın önüne düşerken genç oyuncu istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top Korcan'da kaldı.

26. dakikada Ankaragücü, yine sol kanattan etkili geldi. Ceza sahası ön çizgisine çevrilen topa Hasan Kaya vurdu ve top Vida'ya çarparak az farkla dışarı gitti.

Beşiktaş gole çok yaklaştı!

27. dakikada Beşiktaş'ta orta sahada topla buluşan Abdoulay Diaby, topu sürerek Korcan ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşu, kaleci Korcan ayaklarıyla çıkardı.

SARI KART | 28. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin, Ante Kulusic'e yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

31. dakikada ceza sahası içinin sağ çaprazında Elneny, kaleci Korcan'dan sıyrılmak isterken ayak tabanı Korcan'ın kafasına geldi. Tecrübeli kalecinin tedavisi yaklaşık 3 dakika sürdü.

40. dakikada Ankaragücü'nde Hasan Kaya sağ çizgiden ortasını yaptı. Tehlikeli orta, altı pastaki Orgill'i az bir farkla aştı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topta Burak Yılmaz, son çizgiye indi. Golcü oyuncunun içeri Diaby'ye çevirmek istediği topu Kulusic, müdahalesi ile kornere yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşmanın ilk 11’leri

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Wilfred Moke, Hasan Kaya, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Dever Orgill

Yedekler: Furkan Bekleviç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Aydın Karabulut, Ahmet Arık, Mahmut Altınkaya, Alper Önal, Zaur Sadaev

Beşiktaş: Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho, Orkan Çınar, Adem Ljajic, Kartal Yılmaz, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhayer Oktay

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

Derbi öncesi sınırda oyuncu yok

Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

Deplasman performansı kötü

MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı. Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi. Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

MKE Ankaragücü'nde Hector, Cebrail ve Oscar forma giyemeyecek Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve Oscar Scarione forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Metin Diyadin de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

Beşiktaş ile aynı puana (8 puan) sahip MKE Ankaragücü averajla 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul'daki müsabakada da Beşiktaş aynı sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 22 maçın 18'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi. Ankara'da son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, toplamda başkentte 74 kez rakibinin filelerini havalandırdı. Evindeki son 3 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 35 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, başkentteki son 14 maçtan birini kazanabildi. MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Ankara'da oynadığı son 14 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, evinde sonraki 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Taraflar arasında 2011-2012 sezonunda Ankara'da yapılan son lig maçı ise 0-0 sona erdi.