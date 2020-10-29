Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." dedi. Aspor'a konuşan Mert, "Sadece 1 personelde pozitif olma durumu var. 7 futbolcu, 4 sağlık ekibi ve 2 yardımcıda pozitif çıktı. Zaten 14 futbolcuya kadar düşebiliyoruz. Biz sahada olacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsü daha da farklı. Biz 2 maçta da sahada olmak istiyoruz. Umarım başka pozitif vakamız da olmayacaktır. Bizim hedefimiz 2 maçı da oynamak ama Galatasaray karşılaşamsında sahada olacağımızı söyleyebilirim" dedi.





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