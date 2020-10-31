Ankaragücü başkanı Fatih Mert: Adil yönetim istiyoruz

Süper Lig’in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Galatasaray’a karşı sahadan 1-0 mağlup ayrılan Ankaragücü’nde Başkan Başkanı Fatih Mert, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul’a puan almaya geldiklerini belirten Başkan Mert, “İlk önce futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek biz hafta içi pozitif futbolcularımız oldu. 7 futbolcumuz pozitif oldu ve bu maçta oynamadı. Alper Potuk da kart cezalısıydı. 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karı buraya puan almaya geldik. Maalesef olmadı. Yenildiğimiz için üzgünüm. Ankaragücü’nün yeri burası değil. İki maç eksiğimiz var diğer takımlardan. Bundan sonraki haftalar bizim için başlangıç olacak” dedi.

“Adil yönetim istiyoruz”

Hakemlerin kendilerine çabuk kart gösterdiğini dile getiren Başkan Mert, “İlk yarıdaki hakem kararları adil değildi. Bize çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız da ister istemez daha dikkatli oluyor. Atılmamak için oynuyorlar. Rize maçında da bunu yaşadık. İlk yarıda Atakan’ın pozisyonu var. Arkadaşlarım penaltı olabilir diyor. Biz adil yönetim olsun istiyoruz. Buraya çok zor şartlarda geldik. Biraz daha adil olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.





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