Spor Toto Süper Lig 'in yeni takımı Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevi için Fatih Terim, Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal ile görüşüldüğü iddia edildi.

Başkent ekibinde başkan Faruk Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Mustafa Dalcı ile devam kararı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Faruk Koca, "Fatih Terim, Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal ile görüşmedim. Mustafa Dalcı ile sözleşmemiz devam ediyor. Mustafa Hoca ile gelecek sezonun planlamasını yapacağız" dedi.

Aytaç Kara ve Batuhan Şen gündemimizde yok

Başkan Koca, Aytaç Kara ve Batuhan Şen'in transferi hakkında ise "Aytaç Kara ve Batuhan Şen gündemimizde yok. İki oyuncuyla da görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Stadyumu müjdesi

Faruk Koca, 19 Mayıs Stadyumu için de resmi adımların atıldığını ve aynı yere stadyumun inşa edileceğini söyledi.