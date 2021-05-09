Ankaragücü ateşle oynuyor

Ankaragücü için Fenerbahçe maçı, fikstürdeki en zorlu karşılaşmalardan biriydi. Ancak Hikmet Karaman’ın öğrencileri karşılaşmaya öyle bir başladı ki 3. dakikada Alper’le öne geçti. İlk 10 dakikada farkın 3 hatta 4 olması işten bile değildi. Ancak Başkent ekibinin oyuncuları pozisyonları cömertçe harcadı, 90+6’da yenilen golle sahadan puansız ayrıldı. Bu skor, bitime 2 hafta kala Ankaragücü’nün ligde kalma umutlarına büyük bir darbe indirdi. 38 puandaki Sarı-Lacivertliler, güvenli bölgedeki Kayseri’den 2, Antalya ve Kasımpaşa’dan ise 5 puan geride. Önüümzdeki hafta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Ankaragücü için bu karşılaşma, lige tutunmak için belki de son şans olacak.