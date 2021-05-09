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Ankaragücü ateşle oynuyor

Başkent ekibi, maça müthiş başladı. 3. dakikada Alper golü attı, farkı açacak birçok pozisyonlar da bulundu. Ancak bunları değerlendiremeyen Ankaragücü mağlup olarak ateş hattında kaldı.

09 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Ankaragücü ateşle oynuyor

Ankaragücü için Fenerbahçe maçı, fikstürdeki en zorlu karşılaşmalardan biriydi. Ancak Hikmet Karaman’ın öğrencileri karşılaşmaya öyle bir başladı ki 3. dakikada Alper’le öne geçti. İlk 10 dakikada farkın 3 hatta 4 olması işten bile değildi. Ancak Başkent ekibinin oyuncuları pozisyonları cömertçe harcadı, 90+6’da yenilen golle sahadan puansız ayrıldı. Bu skor, bitime 2 hafta kala Ankaragücü’nün ligde kalma umutlarına büyük bir darbe indirdi. 38 puandaki Sarı-Lacivertliler, güvenli bölgedeki Kayseri’den 2, Antalya ve Kasımpaşa’dan ise 5 puan geride. Önüümzdeki hafta Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Ankaragücü için bu karşılaşma, lige tutunmak için belki de son şans olacak.

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