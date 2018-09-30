Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışması yapıldı.
MKE Ankaragücü’nde tedavisi süren Brice Dja Djedje’nin, Antalyaspor karşısında forma giyip giyemeyeceğinin maç gününde belli olacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Thomas Heurtaux’un tedavisi İtalya’da devam ederken, Kubilay Kanatsızkuş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.