Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig 'e yükselen MKE Ankaragücü, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Başkent ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada Panathinaikos Athen kulübünde forma giyen sağ kanat oyuncusu Anastasios Chatzigiovanis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

"Bu büyük takımın parçası olmak istedim"

Yunanistan A Milli takımından özel izin alarak, Türkiye'ye gelip sözleşme imzaladığı belirtilen Anastasios Chatzigiovanis, şu sözleri dile getirdi:

"Ankaragücü gibi büyük bir camiaya geldiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Ankaragücü taraftar videolarını izlediğimde sahaya çıkıp bu büyük takımın parçası olmak istedim. Beni burada en iyi şekilde ağırlayan Ankaragücü yetkililerine ve Ankaragücü medya ekibine teşekkür ederim."



