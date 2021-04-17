Ankaragücü 4 gol attı berabere kaldı

Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilginç anlar yaşandı. Başkent ekibinin tecrübeli savunmacısı Ante Kulusiç, futbol sahalarında ender rastlanacak bir olayın kahramanı oldu. Kulusiç, kendi kalecisi Korcan’ı iki kez avladı! Süper Lig tarihinde bir maçta kendi kalesine 2 gol birden atan 4. isim olarak tarihe geçti. Deneyimli oyuncu, kariyerinin en şanssız karşılaşmalarından birini oynarken, imdadına takım arkadaşı Joseph Paintsil yetişti. Ganalı futbolcu, 65. ve 90+3. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle Ankaragücü’ne zorlu Beşiktaş deplasmanında 1 puanı getiren isim oldu.

Paintsil 9 gole ulaştı

Johan Paintsil, bu sezon Ankaragücü’nün en etkili oyuncularından biri oldu. Ganalı yıldız dünkü maç öncesinde rakip fileleri 7 kez havalandırmıştı. Ligde görev yaptığı son 9 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Paintsil, suskunluğunu Beşiktaş karşısında bozdu. Başarılı futbolcu gol sayısını 9’a yükseltti.



