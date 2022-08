Ankaragücü, 19 Mayıs Stadı’nda 40 bin kombine kampanyası başlatacak

Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Futbol pahalı bir spor ve maliyeti çok yüksek. Bu anlamda sağlık sponsorunun önemi daha fazla hissediliyor. Bu anlamda biz inandığımız, güvendiğimiz Lokman Hekim Hastanesi ile sağlık sponsorluğu sözleşmesi yapıyoruz. Biz bir alt ligdeyken bize sponsor oldular. Bu bizi ciddi motive etti. Bir alt ligde bize destek oldukları için süper ligde onlarla çalışmamız bizi daha çok motive etti" dedi.

İmza töreninde konuşan Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Sarıoğlu da, "İmalat-ı Harbiye'den bugüne şehrimizin temsilcisi olan Ankaragücü'ne sağlık sponsoru olmaktan duyduğumuz mutluluğu da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taraflar sponsorluk belgelerini imzaladı.

'BİR KADIN YÖNETİCİMİZ TARAFTARDAN SORUMLU'

İmza töreni sonrasında Ankaragücü'ne ilişki açıklamalarda bulunan Koca, pet şişelerden forma ürettiklerini anımsatarak, "Pet şişelerin geri dönüşümüyle bir forma ürettik, EKO İklim Zirvesi çerçevesinde. Formanın lansmanını yönetim kurulu üyelerimizden bir baya yaptırdık" dedi. Ankaragücü yönetiminde 3 kadın yönetici bulunduğunu ve bir kadın yöneticinin de taraftardan sorumlu olduğunu belirten Koca, "Bunlar hep Ankaragücü için yeni. Zeynep Karamancı hanımefendi lansmanı yapınca lansmanın altındaki yorumlar "yenge boşver formayı da stoper nerede" diye. Şimdi stoper sorulunca bir an evvel stoper işini halletmemiz lazım dedik. Biz bir stoperimizi de almıştık. Konya maçında oynayabilir durumda. Konya maçında oynaması için bir stoper de aldık. Ön libero ile ilgili bağlantımız var ondan ad haber bekliyoruz" diye konuştu.

'ŞEHRİN TAKIMINA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

2024 sonu veya 2025'te 19 Mayıs Stadyumu'nun biteceğini ve bu süre zarfında Ankaragücü'ne yönelik yanlış algıları düzeltmek istediklerini belirten Koca, "El birliğiyle şehrin takımına sahip çıkmamız lazım. Bu kadar toplumun, insanlığı ilgisi çeken bir spor dalının maalesef hak edildiği gibi yönetilmediği ve değerlendirilmediği bir gerçek. Bunu başta yöneticiler, teknik heyetler, basın, sivil toplum kuruluşları olarak bu negatif algıyı düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'19 MAYIS AÇILINCA 40 BİN KOMBİNE HEDEFİ'

Kombine bilet satışlarının istedikleri düzeyde olmadığını söyleyen Koca, "Arsenal'in 52 bin kişilik stat kapasitesi var ve 52 bin kombine hepsi dolu. 40 bin kişi de kombine almak için sırada bekliyor. Böyle bir kültür var. Dünyanın birçok yerinden taraftar da geliyor. Başarı durup dururken olmuyor. 19 Mayıs Stadı 45 bin kapasitesine sahip bir stat. Türkiye'nin en iyi stadı. Dünya'nın sayılı statlarından biri yapılıyor. Şimdi Ankara'nın bütün dinamiklerinin harekete geçmesini ve 19 Mayıs Stadı'nın bütün kombinelerinin şimdiden satımıyla ilgili kampanya başlatmayı düşünüyoruz ve herkesin bu kampanyaya destek olmasını istiyoruz. Hem de Arsenal'in rakamlarıyla olsun istiyoruz. Biz neden Arsenal olmayalım, Barcelona olmayalım. Olmak için bir şeylerden başlamak lazım. Biz 19 Mayıs açıldığında ilk sezon inşallah 40 bin kombineyle çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Koca, kampanyanın sezon başlar başlamaz yürütüleceğini söyledi.

'BU LİGİN ZİRVELERİ NEYSE HEDEFİMİZ ODUR'

Takımın sezon öncesi form durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, şunları söyledi: "Biz çok iyi oyuncular aldık. Bu yıl futbola ilgili olan herkes Ankaragücü'nü izleyecek ve süper lig takımları Ankaragücü'nü dikkate alacak. İlk 5 hafta genelde alışma dönemidir. İnşallah biz onu da aşmış olarak Konya maçına başlamak istiyoruz. Futbolcuların hepsinden memnunum. Kayseri'de onları iki hazırlık maçında da izledim. Biz yapılması gereken her şeyi yaptık ama ne olursa olsun insanız. Ruh halimiz, psikolojimiz bütün sporcuların oyununu etkiliyor. Biz onunla ilgili de yapılması gereken her şeyi yapacağız. Şu anda 3 arkadaşımız futbolcuların günlük hayatlarıyla dahi yakından ilgileniyor. El birliğiyle futbolcuları süper lige hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sene Ankaragücü hem iyi oyun hem iyi sonuçla ligi sürdürecek ve tamamlayacaktır diyoruz. Süper lige çıkan her takımın hedefi zirvelerdir. Zirve şampiyonluk, yoksa şampiyonlar ligine gitmek yoksa Avrupa'ya gitmek en sonunda da Türkiye Kupası'nı almaktır. Ankaragücü artık dolgu malzemesi olmayacak, düşen asansör takım olmayacak. Bu ligin zirveleri neyse hedefimiz odur."

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)