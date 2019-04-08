Fenerbahçe gibi güçlü bir ekipten puan almayı başaran ve son 7 maçında sadece Yeni Malatya’ya yenilen Ankaragücü’nde taraftarlar, yine takımlarının en büyük gücü oldu. Eryaman Stadı’nda tek bir koltuk bile boş kalmazken, tribünlerde yaklaşık 20 bin taraftar vardı.

Başkent ekibinin seyircisi, 90 dakika boyunca hiç susmazken, 12. Adam görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdi.

Eryaman’ı Sarı-Lacivertli renklerle adeta bayram yerine çeviren ev sahibi ekibin taraftarları, 90 dakikanın ardından ise oyuncuları yanlarına çağırıp, performanslarından dolayı alkışladılar. Konuk Fenerbahçe’nin taraftarları da kendilerine ayrılar 1.200 kişilik yeri doldurdu.