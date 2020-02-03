Dünya çapında Olimpiyatlar ile beraber farklı üniversitelerde ve turnuvalarda da boy göstermektedir. Tabii sağlıklı bir yaşam için de yine pek çok kişi kürek sporunu yoğun olarak gerçekleştirir. Dünyanın değişik ülkeleri ile beraber Türkiye'de de pek çok şehirde bu sporu gerçekleştirmek mümkün. Peki iAnkara'da kürek su sporu yapılan yerler var mı? Gelin buna hep beraber bakalım.

Ankara'da Kürek Sporu

Mogan ve Eymir gölleri Ankara'daki kürek sporu severlerin merkezi haline geldi. Özellikle üniversite takımlarının yoğun olarak değerlendirdiği bu göller, ayrıca bireysel olarak da kürek sporu üzerinden değerlendirme olanağı tanımaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve eğlenceli vakit geçirebilmek için bu göller kürek sporu açısından önemli bir merkezi konumda yer alıyor. Doğa ile iç içe, ekip ruhu üzerinden bu sporu hem amatör hem de profesyonel olarak Mogan ve Eymir gölleri arasında gerçekleştirmek mümkün.

Deniz Olmasa Bile Ankara'da Kürek Sporu Yapılabilir

Pek çok kişi bilmez ama Ankara'da kürek sporu son dönemlerde oldukça yaygın hale geldi. Kimsenin Ankara'da böyle bir etkinliğin gerçekleşebileceğini tahmin etmemesine rağmen, özellikle üniversite takımları Mogan ve Eymir göllerini bu konuda değerlendiriyor. Deniz olmasa bile kürek çekme sporunu Ankara'da gerçekleştirme başarısı gösteren üniversiteler, her iki gövdede antrenman yapmakta ve yarışmalar düzenlemektedir. Diğer yandan kürek çekme sporu ile ilgilenenler ya da ilgilenmek isteyenler de Mogan ve Eymir gölleri üzerinden harekete geçmeye başladı.

Ankara'da İkamet Edenler İçin Kürek Sporu

Kendi evlerinde ve memleketlerinde kürek sporunu gerçekleştirmek isteyenler için Ankara'da önemli bir potansiyel bulunuyor. Özellikle Ankara'daki üniversiteler üzerinden takımlar kendi evlerinde antrenman ve spor yapma olanağı elde etmektedir. Tamamen profesyonel bir anlayışla gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip Mogan ve Eymir gölleri, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

Farklı mevsimlerde üniversite takımları bir araya gelerek bu sporu değerlendirirken; bireysel olarak da gerçekleştiren pek çok kişi bulunuyor. Böylece gelecek zamanlardaki kürek sporu turnuvaları için hazırlanma olanağı elde eden sporcular, aynı zamanda eğlence amaçlı gerçekleştirmek isteyenlerle bir araya geliyor.

Spor Ve Eğlence Bir Arada Ankara Kürek Sporu

Ankara'daki Üniversite öğrencileri günümüzde Mogan ve Eymir gölleri üzerinden kürek sporunu gerçekleştiriyor. Hava koşulları ve genişliği ile beraber tüm şartları sağlayan bu göller, kürek sporu sevenlerin ilgisini her geçen zaman çekmeye devam ediyor. Hem spor hem de eğlence amaçlı ele alınan bu spor, özellikle sağlıklı bir yaşam için büyük öneme sahip.

Kuvvetli kalmak ve kondisyonu tutabilmek adına günümüzde ülke çapında yoğun olarak değerlendirilmektedir. Zira üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye düşünüldüğünde bu spor yapmamak elde değil. Üstelik sadece deniz olan yerler değil, Ankara’daki Eymir ve Mogan gölleri de bireysel ve amatör sporcuların uğrak yeri haline geldi.

Değişik Mevsimlerde Mogan Ve Eymir Gölleri İle Ankara Kürek Sporu

Özellikle belirli mevsimlerde kürek sporu çok daha keyifli ve sağlıklı şekilde yapılabilmektedir. Daha çok Mogan Gölü'nün tercih edenler yaz ve İlkbahar aylarında kürek sporunu Ankara'da devam ettiriyor. Temiz ve masmavi göl içerisinde hem spor yapma olanağı elde ediliyor hem de takım olma ayrıcalığı üniversiteli öğrenciler tarafından yakalanıyor. Bireysel olarak da Mogan ve Eymir gölleri üzerinden Ankaralılar bu sporun tadını çıkarma şansı elde edebilmektedir.