Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ardından "Ankara okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?" sorularının cevaplarını arıyor. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

Ankara'da okullar tatil olacak mı?

Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

7 Ocak Pazartesi kara yolları son durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kaş-Elmalı yolunun 12-15. kilometrelerindeki baraj inşaatı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

Ankara için kara yolları son durum...

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu’nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüştürülmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 18 Ocak’a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik kesimden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı’nda köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor. Torul-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor. Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun Amasya Çankırı okullar tatil mi?

Samsun, Amasya ve Çankırı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Samsun’da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden bölge trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi. Çakallı mevkisinde kayan tır, yol kenarındaki kanala düştü. Ekipler, çekici ile tırı düştüğü yerden çıkardı. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Samsun ve Kavak arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

Amasya’da ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Samsun - İstanbul kara yolunun Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da kar yağışı yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Hasarlı kazaların meydana geldiği bölgedeki Ulubel mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı’da eğitime ara

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.







