TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor’u 6-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Esat Sancaktar xx, Furkan Ürün xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 57 xx), Mert Kula xx, Soner Gönül xx, İrfan Akgün xx (Ilır Mustafa dk. 77 x), Uğur Utlu xx, Burak Aydın xx (Erdal Öztürk dk. 65 xx), Cem Ekinci xx, Barış Alper Yılmaz xx (Dodoo dk. 57 xx) Manaj xx (Kone dk. 77 x)
Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Osman Keçelioğlu
Teknik Direktör: İlker Püren
Akhisarspor: Lukac x, Vrsajevic x, Alperen Babacan x, Göksu Mutlu x, (Onurcan Güler dk. 46 x), Musa Nizam x , Taha Yalçıner x, Ali Kaan Güneren x (Oğuzcan Kesgin dk. 89 ?), Rotman x, Çekdar Orhan x (Bora Yılmaz, dk. 74 x), Kadir Keleş x, Hadzic x (Mert Efe Çölbeyi dk. 46 x)
Yedekler: Batuhan Ataç, Berat Onur Pınar, Gökmen Aydoğdu, Yavuz Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu
Goller: Manaj (dk. 18 ve dk. 33), Cem Ekinci (dk. 45+1 ve dk. 82), Barış Alper Yılmaz (dk. 54), Dodoo (dk. 80) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Hadzic, Musa Nizam (Akhisarspor)
İHA