Ankara Keçiörengücü - Yılport Samsunspor maç sonucu: 1-1
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Keçiörengücü'nün golünü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz, Samsunspor'un golünü ise 89'da Nadir Çiftçi attı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Keçiörengücü'nün golünü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz, Samsunspor'un golünü ise 89'da Nadir Çiftçi attı.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Tuğberk Curbay
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Ilır Mustafa, Uğur Utlu, Issah (Dk. 82 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 82 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Veli Çetin), Djedje, Guido Koçer (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Yasin Öztekin (Dk. 73 Burak Çalık), Coureur (Dk. 73 Hamroun)
GOLLER: Dk. 61 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 89 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 48 Guido Koçer, Dk. 71 Yasin Öztekin, Dk. 85 Yalçın Kılınç, Dk. 90 4 Erkam Reşmen, Dk. 90 5 Djedje (Yılport Samsunspor), Dk. 56 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 57 Burak Aydın (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)
DHA