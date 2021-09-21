Ankara Keçiörengücü sezona kötü başladı

TFF 1. Lig’de geçen sezon performansıyla dikkati çeken başkent ekibi, 2021-2022 sezonuna kötü başladı.
Bu sezon oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet yaşanan, birer galibiyet ve beraberlik alan Ankara Keçiörengücü, 4 puanla son sırada bulunuyor.
Sezonu Altınordu beraberliğiyle (1-1) açan başkent temsilcisi, 2. hafta Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu.
Tek galibiyetini 3. haftada Ankara’da Adanaspor karşısında 2-0’lık skorla alan Ankara Keçiörengücü, son 3 maçını ise kaybetti.
Ankara Keçiörengücü, sırasıyla Yılport Samsunspor’a 2-0, Beypiliç Boluspor’a 3-0, Balıkesirspor’a 2-1 mağlup oldu.
Oynadığı 6 maçta 5 gol atan başkent ekibi, kalesinde 10 gol gördü.
AA