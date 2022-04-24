Ankara Keçiörengücü - Menemenspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Menemespor'u konuk etti.
11. dakikada rakip ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın Çalış’ın etkili şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.
21. dakikada Taşkın Çalış’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Batuhan, topu güçlükle kurtardı.
30. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünden bulan Olawoyin, takım arkadaşı Eze’ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
70. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma’nın vuruşunda, kaleci Batuhan’da gole izin vermedi.
76. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Nijeryalı oyuncunun sert ve düzgün şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kurtardı.