Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Ankara Keçiörengücü, sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kocaeli temsilcisi, adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bayram Başkan xx, Selman Timur xx, Batuhan Bıyıklı xx

Ankara Keçiörengücü: Muhammet Birkan Tetik xx, Dodoo xx, İrfan Akgün xx (Uğur Utlu dk. 57 xx), Ogün Bayrak xx (Abdülkadir Korkut dk. 106 ?), Fatih Selimhan Solmaz xxx, Erdal Öztürk xx (Bilali dk. 58 x), Kone xx, Alabi xx, Ilır Mustafa xx, Osman Keçelioğlu xx (Mert Kula dk. 106 ?), Cem Ekinci xx (Barış Alper Yılmaz dk. 46 x)

Yedekler: Boran Güngör, Emre Uğur Uruç, Bilal Budak, Bilal Budak, Cem Ekinci

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları xx, Kemal Can Aydemir xx, Batuhan Er xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 71 x), Yiğit Canguru xx ( Semih Karadeniz dk 71 x), Murat Cem Akpınar xxx, Gökhan Meral xx (Erdinç Karakaş dk. 98 x), Taha Batuhan Yayıkcı xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Muhammed Gönülaçar dk. 61 x), Mesut Özdemir xx (Yiğitali Bayrak dk. 88 ?), Bahattin Köse xxx (Ramazan Çevik dk. 71 x)

Yedekler: Bayram Olgun, Hakan Demirci, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Bahattin Köse (dk. 45+2), Murat Cem Akpınar (dk. 97) (Kocaelispor), Fatih Selimhan Solmaz (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Benhur Keser, Murat Cem Akpınar, Mervan Yusuf Yiğit, İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Erdal Öztürk, Ilır Mustafa (Ankara Keçiörengücü)

Ali Nargüner - Cem Geçim / ANKARA (İHA)