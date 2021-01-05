Ankara Keçiörengücü, dört futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Eflatun-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA