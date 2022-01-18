Ankara Etimesgut Belediyesi’nden judoya büyük destek

Başkent’in judoda etkili kulüpleri arasında yer alan Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü, alt yapıya verdiği önemi bir kez daha verdiği destekle yeniledi. “Sporla yetişen daha sağlıklı nesiller” kapsamında yeni açılışı yapılan Devlet Bahçeli Tesisleri Judo Eğitim Merkezinde, geleceğin şampiyon judocuları eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, gençlere ve özellikle alt yaş gruplarına yönelik spor imkanları sunma çabalarını arttırarak sürdürdüklerini belirterek, “Bu doğrultuda ‘sporla yetişen daha sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz’ parolasıyla kulüp bünyemizdeki branşlara yarışmacı sporcular kazandırıyoruz. Özellikle judo dalında başkentimizi gerek ülke içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil edecek Milli sporcular kazandırma çabalarımızı alınan derecelerle taçlandırıyoruz” diye konuştu.

DHA