Ankara Demirspor-Manisa Futbol Kulübü maç sonucu: 0-1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Ankara Demirspor’a konuk oldu. TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Manisa ekibi, ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı. İlk yarının son dakikalarında Ahmet Kesim ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen oyun üstünlüğünü bırakmayan Manisa, 65’inci dakikada Zahit’in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın hakemi 90’ıncı dakikada ev sahibi takım lehine penaltı kararı verdi. Okan Eken’in kullandığı penaltı atışını kaleci Yusuf Balcıoğlu kurtardı.

Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Serkan Özbalta'nın ekibi, puanını 19’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ankara Demirspor ise 10 puanla 6. sırada kaldı.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda Ankara Demirspor’a konuk oldu. Manisa ekibi, 45 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta rakibini Zahit’in golüyle 1-0 mağlup etti. Manisa FK kalecisi Yusuf, 90’ıncı dakikada kurtardığı penaltıyla galibiyetin mimarı oldu.

Stat: TCDD Ankara Demirspor Stadı

Hakemler: Bilal Köseoğlu, Yiğit Çam, Zafer Gayretli.

Ankara Demirspor: Fatih Gülmez, Hüseyin Güngör, Kamil İçer, Hasan Küçcük (Dk. 21 Ahmet), Mustafa Kayabaşı, Serdar Eylik (Dk. 68 Süleyman), Hakan Turan (Dk. 90 Can), Ahmet Devret, Okan Eken, Taner Koç (Dk. 72 Hakan), Turan Yılmaz.

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Burak Yılmaz, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 46 Ümit), Emir Alagöz (Dk. 89 Ferhat), Hakan Barış (Dk. 80 Mustafa Durak), Sertaç Çam, Zahit Fındık (Dk. 88 Mehmet Uysal), Serdar Deliktaş (Dk. 69 Mehmet Güven).

Gol: Zahit Fındık (Dk. 65)

Sarı Kartlar: Nizamettin, Hakan Barış, Ümit (Manisa FK), Taner, Hüseyin, Okan (Ankara Demirspor)

Kırmızı Kart: Ahmet Kesim