Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor maç sonucu: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: TCDD Ankara Demir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Nurettin Taşkesen xx, Onur Tanrıverdi xx
Ankara Demirspor: Emre Selen xx, Kamil İçer xx, Ahmet Devret xx, Taner Koç xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Bülbül xx, Hasan Küçcük xx, Mustafa Kayabaşı xx (Ayberk Altan dk. 69 xx), Süleyman Güneş xxx (Fatih Özçelik dk. 81 ?), Serdar Eylik xxx, Tahir Babaoğlu xx
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı x, Recep Yılmaz x, Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz x, Hakan Olkan x (Hakkı Can Aksu dk. 64 x), Doğanay Kılıç x, Metincan Cici ? (Ömer Gür dk. 16 x), Berkay Kara x, Harun Aydın xx, Alican Karadağ x (Özgür dk. 58 İleri x), İlyas Çakmak xx
Yedekler: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Yusuf Türk, Bekir Can Sönmez, Nezir Özer
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Süleyman Güneş (dk. 52), Serdar Eylik (dk. 59), Tahir Babaoğlu (dk. 71) (Ankara Demirspor), İlyas Çakmak (dk. 80 pen.)
Sarı Kartlar: Kemal İçer, Çağrı Bülbül, Mustafa Kayabaşı, Taner Koç (Ankara Demirspor), Hakkı Can Aksu (GMG Kastamonuspor)