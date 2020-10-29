Ankara Demirspor 0-1 Manisa Fk

Geçen sezon ligin normal periyodunu 2. sırada tamamlayan ancak Play-Off'larda 1.Lig biletini alamayan Manisa FK bu kez oldukça iddialı...

Sezona 1. Lig parolasıyla başlayan Ege temsilcisi, 5 maçlık galibiyet serisi yakalamasınn ardından Velimeşe ile 1-1 berabere kalmıştı. Geçen hafta ilk puan kaybını yaşayan Siyah-Beyazlılar dün Ankara Demir deplasmanına konuk oldu. Oldukça zorlu geçen mücadelede Manisa ekibi, 45'te Ahmet Kesim'in ikinci sarıdan, kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Ancak Ege ekibi pes etmedi, Ankara Demir'in direncini kırdı ve 65’te Serdar Deliktaş’ın pasında Zahit Fındık'ın golüyle 1-0 öne geçti. 90’da ise ev sahibi ekip penaltı kazandı. Okan Eken’in kullandığı atışta kaleci Yusuf Balcıoğlu gol izni vermedi, Siyah-Beyazlılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. İkinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen kazanan Manisa FK 19 puanla yoluna namağlup devam ederken, Ankara Demir 10 puanda kaldı.



