Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcularından 3 madalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde 19-23 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ashihara Avrupa Karate Şampiyonası tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 4 sporcu katıldı.
Şampiyona 21 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları antrenör Ahmet Göktuğ Berberoğlu'nun eşliğinde şampiyonaya katıldı. Katılan 4 sporcudan 3'ü madalya ile döndü.
Ankara Büyükşehir Belediye sporcularından Gülderen Coşkun, yıldızlar kadında 30 kg'da birinci, Aybars Eşref Özen yıldız erkekler 55 kiloda ikinci olurken Ozan Balkaya büyük erkekler 95 kiloda 3. oldu.
Süleyman Kara