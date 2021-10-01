Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu Gençlik Spor Kulübü (FOMGET) Kadın Futbol Takımı basınla bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen organizasyona ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Taner Bozkuş, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Sporcusu Barış Telli ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata'nın yanı sıra FOMGET Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

Organizasyonda konuşan FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Taner Bozkuş, Süper Lig 'de yer alan bir takım olduklarının altını çizerek, "FOMGET, Mansur Yavaş'ın da desteğiyle Ankara'nın önde gelen takımlarından oldu. Türkiye Süper Ligi'nde Ankaramızı temsil eden tek takım olarak mücadele edecek olması çok önemli. Şimdiye kadar özellikle futbol branşında 30'a yakın milli sporcumuz oldu. Şu an aktif olarak devam eden milli sporcu sayımız 6 -7 kişi. Bu sporcuların çoğunluğu altyapımızdan yetişti. Türkiye Kadın Futbol Milli Takımlarının hemen hemen her kategorisinde sporcumuz görev aldı. Bu başarı özellikle dezavantajlı bölgelerde yaptığımız taramalar sonucudur. Hedefimiz Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Ankara'nın temsilcisi olarak şampiyon yapmak" ifadelerini kullandı.

KAPTAN DAMLA KÖSE: KADIN FUTBOLUNA YETERİNCE DESTEK VERİLİRSE DÜNYA İLE MÜCADELE EDERİZ

FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı Damla Köse yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini vurgulayarak, "14 yıldır bu takımda futbol oynuyorum. 8 yaşında başladım. Kulübümüzde milli takıma giden ilk futbolculardan biri benim. Geçen sene Türkiye Süper Ligi'nde 4'üncü olduk. Bu sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon Ankaramızı en güzel şekilde temsil edip şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Türkiye'de kadın futbolcu olmak çok zor. Ailem beni 7-8 yaşlarında kurslara gönderirken ben futbol oynamaya gidiyordum. 13 yaşında U-15 Milli Takımına seçildim. Daha sonra ailem beni desteklemeye başladı. Türkiye'de çok yetenekli kadın futbolcular var. Yeterince destek verilirse dünyayla mücadele ederiz. İlk hedefim FOMGET formasıyla ülkemi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek. İkinci hedefim, A Milli Takıma gitmek. Daha sonra da Avrupa'da forma giymek istiyorum. Ben tüm Ankaralılara sesleniyorum, gelip maçlarımızı izlesinler, bizi desteklesinler " diye konuştu.

ABB GENEL SEKTER YARDIMCISI BAKİ KERİMOĞLU: DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, desteklerin devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı; "Kadın futbol takımımızla bu şekilde tanışmış olmaktan heyecan duydum. FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Süper Lig'de başarılı mücadele edeceğine, Avrupa'da mücadele edeceğine inancımız tam. Biz de Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğinde elimizden gelen desteği vereceğiz."

DHA