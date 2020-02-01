Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, vizeli bisiklet lisansına sahip amatör bisikletçilerin de mücadele edebileceği gran fondo yarışları, hem erkek hem de kadınlarda olmak üzere genel klasman, 16-18, 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve 65 yaş grupları, tandem, paralimpik kategorilerinde yapılacak.

Ankara’daki etkinlik, 21 Haziran Pazar, Bursa’daki 19 Temmuz Pazar, Muğla’daki ise 6 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Toplanacak katılım ücretinin yüzde 50’si, depremzede gençlere bisiklet dağıtımında ve bisiklet sporunun geliştirilmesinde kullanılacak.