Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34 ülkeden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada yarı finalde ise Rus rakipleri Daniil Dubovenko ve Gleb Stepakov’a 2-1 yenilen Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Anıl Ulaç Atan ve Miraç Kantar’ı tebrik ederek, "Türk badmintonu artık Avrupa’da söz sahibi noktaya geldi. Avrupa şampiyonalarında 15, 17, 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinin tamamında derece yapan, şampiyon olan bir Türkiye var artık. Bundan sonra inşallah başarılarımızı daha ileriye taşıyacağız. Bizlere bu imkanı veren destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ediyor, desteklerinin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.