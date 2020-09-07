Anıl Piyancı espor etkinliğinde dijital sahneye çıktı

Türkiye’de espor pazarının en büyük destekçisi Riot Games, yıllardır binlerce espor tutkununu bir araya getiren Türkiye Büyük Finali (TBF) etkinliğini bu sene dijital bir ortamda hayata geçiridi. Yalnızca final etkinliği için tasarlanan Demacia Arena adındaki bu dijital evrende, açılış şovunda Anıl Piyancı sahne alarak bir ilke imza attı. Ülkenin en büyük espor etkinliği için ilk kez kurulan bu dijital evrende görkemli bir sahne şovuna imza atan Piyancı, müzik dünyasında bambaşka bir deneyimin de kapılarını aralamış oldu.

Her sene yüzbinleri buluşturuyor

2012 yılından beri düzenlenen ve binleri arenalarda birleştiren TBF etkinliğinde, bir sene boyunca devam eden League of Legends espor ligi, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyisi belirleniyor. Her sene binlerce biletin 2 saat içerisinde tükenerek büyük ilgi gördüğü TBF’yi, 1 milyona yakın izleyici de online kanallardan takip ediyor.