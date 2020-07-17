Anıl Koç, en büyük hedefini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Anıl Koç, doğduğu ve uzun yıllar top koşturduğu Belçika'da yayım yapan Walfoot adlı internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. En büyük hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyleyen Koç şunları kaydetti:

"Altınordu'da forma giydiğim bir buçuk sezonda gerçekten iyi bir patlama yaptım ve bu da bana Süper Lig'de forma giyme şansını sağladı. Kasımpaşa'da çok iyi karşılandım ve takıma iyi uyum sağladım. Rekabetin sert olması sizi geliştiriyor.

Örneğin Ricardo Quaresma, kariyeri boyunca neredeyse her şeyi kazanmış bir dünya yıldızı ama her gün %100'ünü veriyor. Onun yanında oynamak sizi bir üst seviyeye taşıyor. Bense ilk 11'e girmeye ve kendimi ispatlamaya çalışıyorum. Başarılı olmayı ve gelişimimi sürdürmeyi hedefliyorum. Nihai hedefim, bir gün Türk Milli Takımı'nın formasını giymek. Bu nedenle çalışmaya devam etmeliyim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler