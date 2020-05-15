Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Geçen senenin KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor ile özellikle son dönemdeki yükselen performansıyla dikkat çeken fastPay Wildcats arasında geçen sezon finalinde, kupaya uzanan ekip 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Şampiyonluğu corona virüs günlerinde online bir şekilde yaşamak zorunda olan Fenerbahçe'de League of Legends dünyasının veteran oyuncularından Anıl "H0lyPhoenix" Işık, FANATİK'e samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Anıl "H0lyPhoenix" Işık'ın açıklamaları:

"Bir kaç gün geçse de şampiyonluğun sevinç birikintisi hala sürüyor. MSI biraz üzüyor tabi. Bu kadro ile MSI olsaydı gruplara katılabilirdik. Şampiyon olacağız diye düşündük hep. Baskı yerine bu rahatlamamıza sahip olduk. Bu splitte rakiplerimiz de biraz zayıf kaldı."

"Sahnede olamamak tabiki de üzücü. Taraftarlarla beraber şampiyonluğu lutlamak isterdik. Yine de şampiyon olmak tatmin edici. Sahnede taraftarlar coşkulu kutlasak tabii daha güzel olurdu."

"İlk maça hazırlanmak özellikle kolay oluyor. Mavi tarafı seçtik ve şampiyonlarımızı da rakibe göre seçtik. İlk maçı zaten domine ettik. 2. maçın ortalarında rakibimiz dağıldı tamamen. Sonra da 3. maçında darbeyi vurduk. Rakibimize zayıf demek istiyorum ama biz daha güçlüydük. IWC de hakkıyla finale geldik. Biz daha iyi hazırlandık. Yapabilecekleri çok fazla bir şey yoktu."

"Hedefim en az olarak yeniden MSI'da gruplara kalmak istiyoruz gelecek dönem... Fenerbahçe taraftarının desteği her yerde hissediliyor. Biz de bunu hep hisseden taraf olduk."

Mehmet Caner Kolağasıgil