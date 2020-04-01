Süper Lig'e verilen coronavirüs arasından önce oynadığı son 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve mücadelesine katılan Galatasaray, lige verilen arada da boş durmayarak yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Galatasaray'da coronavirüs tedavisi gören ve 2 gün önce taburcu edilen Fatih Terim yönetimden 20 yaşındaki genç yıldızı istedi. Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, gelecek sezon için de aynı stratejiyi uygulayacak. Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transfer için harekete geçti.

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Türkiye U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



















