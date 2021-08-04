Altınordu, Fethiyespor'dan transfer ettiği Anıl Arıcıoğlu'nu resmen açıkladı. İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarının başladığı 12 Temmuz'dan bu yana antrenmanlara katılan ve hazırlık maçlarında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Anıl'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten, "A takımımızın yeni transferi Anıl Arıcıoğlu, kendisini 5 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza Altınordu ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.