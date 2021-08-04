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Anıl Arıcıoğlu'dan Altınordu'ya 5 yıllık imza

Altınordu, Fethiyespor'dan transfer ettiği Anıl Arıcıoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 19:49 Son Güncelleme:
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Anıl Arıcıoğlu'dan Altınordu'ya 5 yıllık imza

Altınordu, Fethiyespor'dan transfer ettiği Anıl Arıcıoğlu'nu resmen açıkladı. İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarının başladığı 12 Temmuz'dan bu yana antrenmanlara katılan ve hazırlık maçlarında görev yapan 21 yaşındaki sol kanat Anıl'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten, "A takımımızın yeni transferi Anıl Arıcıoğlu, kendisini 5 yıl boyunca Altınordu ailesine katan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza Altınordu ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

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