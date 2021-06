Tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada yani EURO 2020'de boy gösterecek ve C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Angelovski, "Türk futbolu ve Türk Milli Takımı’na karşı her zaman sempati besliyorum. Türkiye’de birçok dostum var. Benim her zaman ifade ettiğim gibi Türk futbolu sahip olduğu her şeyle zirvede olmayı hak ediyor. Umuyorum ki 2002 Dünya Kupası’nda başardıklarını tekrarlayacaklar. Türk Milli Takımı'nın çok iyi oyuncuları var ve bu kaliteyle ülkeye çok büyük başarılar yaşatabilirler" ifadelerini kullandı.

'Biz de kaliteliyiz'

Kuzey Makedonya’nın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli hoca, "Elbette kupadraki tüm ekipler büyük kalitelere sahip. Ancak biz de kaliteliyiz. Kalitemize güveniyorum. Olumlu bir sonuç elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.